Глава Крыма Аксенов сравнил Зеленского с Шамилем Басаевым
2023-03-03 02:28
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимир Зеленский повторит судьбу Шамиля Басаева.
Такое заявление он сделал после теракта в Брянской области. Туда проникла группа диверсантов, в результате чего был ранен ребенок, есть погибшие.
Аксенов отметил, что Зеленский идет по стопам Басаева, и его ждет такой же конец, как известного террориста.
Глава Крыма подчеркнул, что на полуострове принимаются все необходимые меры безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина