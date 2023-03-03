Глава Крыма Аксенов сравнил Зеленского с Шамилем Басаевым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимир Зеленский повторит судьбу Шамиля Басаева.

Такое заявление он сделал после теракта в Брянской области. Туда проникла группа диверсантов, в результате чего был ранен ребенок, есть погибшие.

Аксенов отметил, что Зеленский идет по стопам Басаева, и его ждет такой же конец, как известного террориста.

Глава Крыма подчеркнул, что на полуострове принимаются все необходимые меры безопасности.