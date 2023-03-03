Reuters: Польша и Германия требуют приостановить членство России в МАГАТЭ

Агентство Reuters сообщает, что Польша и Германия выступили за приостановку членства России в МАГАТЭ.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что это необходимо для дальнейшего развития атомной энергетики в мире.

В Польше считают, что РФ может нанести ущерб энергетической безопасности Европы, продолжив атаки на украинские объекты.

Ранее сообщалось, что на Запорожскую атомную станцию в рамках ротации прибыли три инспектора МАГАТЭ.