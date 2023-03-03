Кадыров предложил ввести военное положение в российских регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в некоторых регионах России следует ввести военное положение.

По его словам, такая мера должна предусматривать максимальный уровень реагирования на возможные угрозы.

Кадыров признал, что введение военного положения создаст некоторые сложности для жителей регионов.

При этом он уточнил, что население будет в безопасности. Ранее глава Чечни предложил разобраться с семьями диверсантов, проникших на территорию Брянской области.