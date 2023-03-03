США не важно в каком статусе Финляндия и Швеция «будут отличными союзниками по НАТО»

Президент США Джо Байден добьется того, чтобы Финляндия, и Швеция в ближайшее время вступили в НАТО в любом порядке.

«Финляндия и Швеция станут отличными союзниками по НАТО», — заявил на брифинге представитель службы национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос, поддержит ли Байден вступление Финляндии отдельно от Швеции.

Для США важно, чтобы обе страны стали союзниками по НАТО, а порядок вступления «не наша главная забота», сказал Кирби.

В прошлом году две страны подали заявку на вступление в оборонный альянс, но Венгрия и Турция все еще не ратифицировали эти соглашения.