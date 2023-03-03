Лула предложил Зеленскому свое участие в качестве посредника по мирному урегулированию конфликта

Пытаясь продвинуть дипломатическую инициативу для решения конфликта на Украине, президент Бразилии Лула да Силва предложил своему украинскому коллеге Зеленскому себя в качестве возможного посредника.

У меня только что был видеозвонок с президентом Украины», — написал Лула в Twitter в четверг: «Я подтвердил желание Бразилии говорить с другими странами и участвовать в любых инициативах по миростроительству и диалогу».

«Война не может быть в чьих-либо интересах», — подчеркнул Лула.

Бразилия стойко сохраняет нейтральную позицию с начала спецоперации на Донбассе, хотя и осудила военное решение вопроса.

Теме не менее Бразилия не присоединилась к международным санкциям против России и военной помощи Украине.

Лула неоднократно упоминается как возможный посредник при рассмотрении дипломатического урегулирования конфликта.