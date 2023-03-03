Двое американцев задержаны по обвинению в контрабанде авионики в Россию

Два американца арестованы за незаконный экспорт авионики в Россию, сообщило в четверг министерство юстиции США.

Утверждается, что в течение многих лет два представителя Запада поставляли комплектующие российским компаниям и ремонтировали оборудование, используемое в российских самолетах.

Незаконная деятельность продолжалась после введения экономических санкций против России, говорится в сообщении.

Утверждается, что обвиняемые скрыли истинного адресата экспортируемых товаров, указав в качестве пункта назначения Германию.

В остальных случаях товары отправлялись в Россию через Армению и Кипр.

Подсудимых обвиняют в заговоре, незаконном вывозе контролируемых товаров и контрабанде.

Если их признают виновными, обоим фигурантам грозят десятки лет тюрьмы.