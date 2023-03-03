США готовят новый пакет военной помощи Киеву на $400 млн, который пойдет на закупку GMLRS для HIMARS

США планируют объявить о новом пакете военной помощи для Украины в пятницу, сообщает Белый дом.

Информационное агентство Reuters сообщает со ссылкой на нескольких чиновников из правительственных кругов, знакомых с этим вопросом, что Соединенные Штаты хотят предоставить вооружений на 400 миллионов долларов.

Ожидается, что помощь будет состоять в основном из боеприпасов GMLRS для пусковых установок HIMARS, боеприпасов для боевых машин пехоты Bradley и бронированных мостоукладчиков.

С начала конфликта США предоставили Украине помощь в области безопасности на общую сумму около 27,2 миллиарда долларов.

Ожидается, что помощь Украине станет темой обсуждения между президентом Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем в пятницу в Белом доме.