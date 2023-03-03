Россия обвиняет Запад в саботаже зерновой сделки

МИД России обвинил Запад в саботаже зерновой сделки, подписанной с Украиной в прошлом году.

Москва не имеет возможности выполнять свои обязательства по соглашению, говорится в сообщении министерства из-за срыва договоренностей по вине Запада.

«Мы должны понимать, что пакет сделок, предложенный Генеральным секретарем ООН (Антониу) Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года, не работает», - заявили российские дипломаты.

Одной из причин была блокада Киевом трубопровода аммиака между Тольятти в России и украинским портом Одесса.

Согласно договоренностям, перевалка аммиака должна была начаться одновременно с экспортом украинских продуктов питания.

Также не был разблокирован согласованный в договоре экспорт российских удобрений в портах Латвии, Литвы, Эстонии и Нидерландов.