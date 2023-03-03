В небоскребе в Гонконге произошел сильный пожар, есть пострадавшие

Два человека были госпитализированы после пожара в отеле в торговом районе Коулун в Гонконге. По информации, полученной порталом tvp.info, были эвакуированы и соседние дома, началась паника.

Огонь перекинулся на бамбуковые леса 42-этажного дома. Пылающие "лучи" падали с высоты на улицу. Двое водителей госпитализированы.

На место прибыли около 250 пожарных и спасателей. Четыре соседних дома, которые также загорелись, были быстро потушены. Борьба со стихией в 42-этажном небоскребе продолжалась до 8 утра по местному времени.

Гонконг — одно из последних мест в мире, где используются бамбуковые леса. В материковом Китае материал уже вышел из употребления из-за опасений по поводу их сильной воспламеняемости.