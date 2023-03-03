По сообщениям румынских СМИ, США могут развернуть новую военную базу на Черном море уже в 2023 году. Присутствие американской армии в этом регионе Европы послужило бы укреплению восточного фланга НАТО.

По сообщениям портала Radio Europa Libera и еженедельника Newsweek Romania, правовой основой для jnrhsnbz американской базы на Черном море в Румынии может стать так называемый Закон о безопасности Черного моря.

Этот документ был принят в декабре 2022 года Комитетом по иностранным делам Сената США. В нем говорится, что США признают бассейн Черного моря зоной российской агрессии.

В нем также говорится, что черноморские страны «необходимы для противодействия агрессии российского правительства и содействия коллективной безопасности НАТО».

Как отмечают бухарестские СМИ, в Законе о безопасности Черного моря подчеркивается необходимость "стабильного ротационного присутствия военно-морских сил НАТО в Черном море".

Американские войска, дислоцированные в Румынии, в настоящее время размещены на трех военных базах: Михаил Когэлничану, Девеселу и Кампиа Турзий.