90% финских военных хотят вступления их страны в НАТО и без Швеции

Почти 90% финских военных считают, что Финляндия должна вступить в НАТО, не дожидаясь возможности принятия в Альянс соседней Швеции. Это следует из опроса, проведенного по заказу Союза офицеров страны.

Более 60% военных полностью поддерживают мнение о том, что «в случае необходимости» в НАТО следует вступать без Швеции. 27% считает, что это "в какой-то мере разумное решение".

Опрос, проведенный по заказу национального Союза офицеров, состоялся во второй половине февраля, когда выяснилось, что вариант с приемом одной только Финляндии без Швеции в НАТО более вероятен, чем обеих стран одновременно, как планировалось изначально властями этих скандинавских стран.

На данный момент 28 из 30 членов Альянса ратифицировали членство Финляндии и Швеции. Только Турция и Венгрия этого не сделали.

В вопросе окончательного вступления двух или одной страны в НАТО больше всего зависит от Турции, у которой есть претензии к Швеции в отношении ее политики в отношении курдских активистов, которые, по мнению Анкары, представляют террористическую угрозу.

В Венгрии в конце февраля парламент приступил к рассмотрению вопроса о ратификации протоколов о присоединении финнов и шведов, а окончательное голосование по ратификации ожидается в ближайшие недели.