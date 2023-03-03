Генерал Райдер: США не предоставляют Украине разведданные о целях в России

США не предоставляют Украине разведданные о целях в России, заявил представитель Пентагона. Генерал Пэт Райдер назвал обвинения России в этом вопросе "беспочвенными".

Как напоминает Reuters, президент России Владимир Путин на прошлой неделе обвинил Запад в том, что он помогает Украине атаковать стратегические объекты в России. Он заявил, что в этой ситуации Москва приостановит свое участие в новом договоре об ограничении вооружений СНВ.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков повторил эти обвинения в четверг, 2 марта. Он добавил, что без помощи США "Украина не смогла бы атаковать цели в России беспилотниками".

"Я могу однозначно заявить, что утверждения о том, что США предоставляют Украине данные или разведданные о целях в глубине России, бессмысленны. Мы не воюем с Россией и не стремимся к войне с Россией", - заявил журналистам официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер.

В четверг вечером в городе Коломне, примерно в 100 км от Москвы, прогремел сильный взрыв. Несколькими днями ранее беспилотник взорвался возле газораспределительной станции примерно в 110 км от российской столицы.

Украина не подтверждает, что имеет какое-либо отношение к этим событиям.

На вопрос об этих событиях генерал Райдер заявил, что "нет информации о том, проводили или не проводили украинцы такие операции".