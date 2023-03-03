США добавили 37 организаций из России, Беларуси и Китая в черный список торговли

Соединенные Штаты добавили 37 китайских, российских и белорусских организаций в коммерческий "черный список", что означает строгий контроль за их сделками, сообщило в четверг, 2 марта Министерство торговли США.

В черный список попали базирующиеся в Гонконге китайские научно-исследовательские институты BGI Research и BGI Tech Solutions, работающие в области генетики. Их обвинили в том, что они представляют "серьезную угрозу", поддерживая китайское правительство и сотрудничая с китайскими вооруженными силами.

По данным Reuters, BGI занималась, в том числе, сбор генетических данных женских мюонов, которые использовались для демографических исследований, используемых китайской армией.

Министерство торговли обвинило другую китайскую компанию Inspur в покупке или попытке купить определенные американские товары для модернизации китайской армии. Список был расширен за счет включения 26 других китайских компаний.

В список также входят российские, белорусские и даже тайваньские организации, обвиняемые в поддержке российской армии.

Агентство Reuters подчеркивает, что расширение "черного списка" за счет включения такого количества китайских организаций, несомненно, будет способствовать усилению напряженности между Вашингтоном и Пекином в давней технологической войне.