Новости о состоянии здоровья Костомарова на 3 марта 2023 года: есть положительные сдвиги

Фигурист Роман Костомаров уже более месяца находится в состоянии между жизнью и смертью. Наконец появилась информация о его самочувствии: есть положительные сдвиги.

К счастью, состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшается.

Медики сообщают, что наблюдаются положительные сдвиги. Спортсмен потихоньку отходит.

Врач-иммунолог Ирина Ярцева называет случай Костомарова особенным, так как у здорового человека отказывает иммунная система, такое наблюдается только у онкобольных, ВИЧ-инфицированных, чего у Романа нет.