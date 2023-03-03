Новости о состоянии здоровья Костомарова на 3 марта 2023 года: есть положительные сдвиги
2023-03-03 09:33
Фигурист Роман Костомаров уже более месяца находится в состоянии между жизнью и смертью. Наконец появилась информация о его самочувствии: есть положительные сдвиги.
К счастью, состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшается.
Медики сообщают, что наблюдаются положительные сдвиги. Спортсмен потихоньку отходит.
Врач-иммунолог Ирина Ярцева называет случай Костомарова особенным, так как у здорового человека отказывает иммунная система, такое наблюдается только у онкобольных, ВИЧ-инфицированных, чего у Романа нет.
Опубликовано: Наталья Гончарова