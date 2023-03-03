Сегодня США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, заявил, что в пятницу, 3 марта будет объявлено о новом пакете военной помощи для Украины, информирует Reuters.

Он отметил, что военная поддержка Украины станет темой переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Эта встреча также сегодня в Белом доме.

Как говорилось в ранее опубликованном заявлении, лидеры обсудят текущие усилия по поддержке Украины. Они также рассмотрят продолжающееся сотрудничество по ряду вопросов региональной и глобальной безопасности.

Кирби пока не раскрыл стоимость нового пакета поддержки США для Украины, но сказал, что подробности будут обнародованы в ближайшее время.

США также изучают, готовы ли их союзники ввести новые санкции против Китая, если он окажет военную помощь России, сообщает Reuters.

По словам Кирби, новый пакет военной помощи Украине будет включать в себя, среди прочего: поставки ракет для мобильных пусковых установок HIMARS и боеприпасов для боевых машин пехоты Bradley.

По данным источников, цитируемых Reuters, стоимость следующего пакета помощи составит около 400 миллионов долларов США.