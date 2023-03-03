Пугаева сообщила, что не живет в Кесарии
2023-03-03 09:43
Исполнительница Алла Пугачева, пребывающая в Израиле, сообщила, что живет не в Кесарии, а дом ее никто не грабил.
Алла Пугачева, редко высказывающаяся по поводу информации в СМИ, на этот раз решила прокомментировать слухи.
Певица заявила, что не понимает, что с головой у тех, кто придумывает небылицы о ней.
Знаменитость сообщила, что ее дом в израильском государстве никто не грабил.
Кроме того, живет Алла Борисовна не в Кесарии, как долгое время думали россияне. О месте своего пребывания звезда сцены сообщать не стала, но известно, что у нее есть недвижимость в Герцлии - курорте на Средиземном море между Тель-Авивом и Нетанией.
Опубликовано: Наталья Гончарова