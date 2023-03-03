Лолита сообщила критерии при знакомстве с противоположным полом, которые она учитывает

Певица Лолита Милявская, знакомясь с новым мужчиной, оценивает его с точки зрения критериев, которые важны для нее. С кем артистка продолжит общение, а кого сразу "пошлет"?

Исполнительница Лолита Милявская, общаясь с журналистами 5tv.ru в рамках юбилейного концерта Ильи Резника, рассказала, на что обращает внимание, знакомясь с новым мужчиной.

Артистка не отрицает, что пока человек не открыл рот, оценивает его внешние данные.

После же внешность отходит на второй план, когда начинаешь общаться, реагируя на обаяние собеседника, общие интересы и прочее.