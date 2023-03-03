Топурия выложила за апартаменты в Дубае 300 000 000 рублей

2023-03-03 10:18

Исполнительница Кети Топурия купила в Дубае жилую площадь за 300 000 000 в переводе на российские рубли.

36-летняя солистка группы "А'Studio" Кети Топурия не раз проводила отпуск в Дубае в обществе своего супруга, предпринимателя Льва Деньгова.

2 года на территории ОАЭ появился на свет их наследник Адам.

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    Семейная чета решилась на приобретение апартаментов здесь.

    Жилая площадь в 150 м кв. расположена в морском комплексе "Bulgari Residences", находящемся на острове для богачей в заливе Jumeirah.

    Цены на недвижимость здесь начинаются от 7 000 000 в переводе на российские рубли. Топурия приобрела жилплощадь за 300 000 000.

    На территории комплекса есть все: фитнесс-центры, рестораны, магазины, бассейны, ландшафтные сады и изолированные пляжи с восхитительным пейзажем. 

Опубликовано: Наталья Гончарова