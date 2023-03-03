Топурия выложила за апартаменты в Дубае 300 000 000 рублей

Семейная чета решилась на приобретение апартаментов здесь.

Жилая площадь в 150 м кв. расположена в морском комплексе "Bulgari Residences", находящемся на острове для богачей в заливе Jumeirah.

Цены на недвижимость здесь начинаются от 7 000 000 в переводе на российские рубли. Топурия приобрела жилплощадь за 300 000 000.

На территории комплекса есть все: фитнесс-центры, рестораны, магазины, бассейны, ландшафтные сады и изолированные пляжи с восхитительным пейзажем.