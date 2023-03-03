Топурия выложила за апартаменты в Дубае 300 000 000 рублей
Исполнительница Кети Топурия купила в Дубае жилую площадь за 300 000 000 в переводе на российские рубли.
36-летняя солистка группы "А'Studio" Кети Топурия не раз проводила отпуск в Дубае в обществе своего супруга, предпринимателя Льва Деньгова.
2 года на территории ОАЭ появился на свет их наследник Адам.
-
Семейная чета решилась на приобретение апартаментов здесь.
Жилая площадь в 150 м кв. расположена в морском комплексе "Bulgari Residences", находящемся на острове для богачей в заливе Jumeirah.
Цены на недвижимость здесь начинаются от 7 000 000 в переводе на российские рубли. Топурия приобрела жилплощадь за 300 000 000.
На территории комплекса есть все: фитнесс-центры, рестораны, магазины, бассейны, ландшафтные сады и изолированные пляжи с восхитительным пейзажем.
Опубликовано: Наталья Гончарова