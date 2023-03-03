Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз создать аналог НАТО без участия США. В интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche Орбан сказал, что европейские страны должны быть готовы защищать себя.

"Решением было бы европейское НАТО. Я предложил это еще в 2012 году", — добавил он.

Орбан также говорил о глобальной проблеме европейских стран, которые, по его мнению, попали в зависимость от интересов США. По его словам, страны ЕС находятся в опасности из-за возможных угроз, в том числе со стороны России.

Он отметил, что Европа отказалась от дебатов и последнее слово сегодня принадлежит американцам, а не европейцам.

По словам Орбана, Запад потерял способность убеждать мир в необходимости объединения. При этом он указал, что глобальные угрозы связаны с действиями России во время войны.

В четверг Национальное собрание Венгрии в очередной раз отложило голосование по ратификации вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.