Редкое расстройство: из-за болезни американка ест туалетную бумагу
Эта зависимость называется ксилофагией. При таком расстройстве у человека возникает аппетит к несъедобным вещам.
Тогда как обычные люди свое утро начинают с кофе или овсянки, американка Кеша ест... бумагу. Как сообщает Рамблер, о необычном пристрастии женщины из Чикаго рассказали в эфире одного из американских телешоу.
Эта зависимость называется ксилофагией. При таком расстройстве у человека возникает аппетит к несъедобным вещам. По этой причине Кеша вот уже 23 года ест по полрулона туалетной бумаги ежедневно.
Мне нравится, как бумага на моем языке растворяется, когда туда попадает, — объяснила женщина.
Самая любимая бумага 34-летней американки - двухслойная. По ее словам, она легче усваивается организмом. Но при этом Кеша призналась: если съест слишком много листов, у нее возникают «спазмы в животе».
Тяга женщины такая сильная, что она не покидает дом без рулона туалетной бумаги и носит его с собой даже в кино вместо попкорна и снеков.
По словам Кеши, зависимость развилась в подростковые годы после психологической травмы. В шестом классе она оставила родной дом и перебралась жить к бабушке и тете, что стало для нее стрессом.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Марта Фролова
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