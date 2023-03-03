Редкое расстройство: из-за болезни американка ест туалетную бумагу

Эта зависимость называется ксилофагией. При таком расстройстве у человека возникает аппетит к несъедобным вещам.

Тогда как обычные люди свое утро начинают с кофе или овсянки, американка Кеша ест... бумагу. Как сообщает Рамблер, о необычном пристрастии женщины из Чикаго рассказали в эфире одного из американских телешоу.

Эта зависимость называется ксилофагией. При таком расстройстве у человека возникает аппетит к несъедобным вещам. По этой причине Кеша вот уже 23 года ест по полрулона туалетной бумаги ежедневно.

Мне нравится, как бумага на моем языке растворяется, когда туда попадает, — объяснила женщина.

Самая любимая бумага 34-летней американки - двухслойная. По ее словам, она легче усваивается организмом. Но при этом Кеша призналась: если съест слишком много листов, у нее возникают «спазмы в животе».

Тяга женщины такая сильная, что она не покидает дом без рулона туалетной бумаги и носит его с собой даже в кино вместо попкорна и снеков.

По словам Кеши, зависимость развилась в подростковые годы после психологической травмы. В шестом классе она оставила родной дом и перебралась жить к бабушке и тете, что стало для нее стрессом.