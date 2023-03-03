Орбан: Санкции нанесли больше вреда Европе, чем России

Премьер-министр Венгрии интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche заявил, что антироссийские санкции неэффективны и нанесли больше ущерба европейской экономике, чем Москве.

"Если бы это зависело от нас, не было бы санкционной политики", — заявил Орбан.

Он добавил, что не будет поддерживать какие-либо дополнительные санкционные пакеты против России в будущем, но не будет мешать их принятию другими лидерами ЕС.

"Не в наших интересах навсегда разделить европейскую и российскую экономики на две части, поэтому мы пытаемся сохранить то, что можно спасти от нашего экономического сотрудничества с россиянами", — пояснил премьер-министр Венгрии.

В начале апреля прошлого года партия "Фидес" победила на парламентских выборах, а Орбан начал свой четвертый премьерский срок подряд (пятый в истории). Во время предвыборной кампании Орбан пообещал, что в случае его победы Венгрия не будет втянута в российско-украинский конфликт и не будет расплачиваться за ее последствия.

В декабре прошлого года Будапешт объявил, что рассмотрит вопрос о расширении НАТО не ранее 20 февраля. Впоследствии сессия парламента была перенесена на 6-9 марта. Теперь их планируется провести не ранее 20 марта.