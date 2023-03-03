Пугачева отрицает тот факт, что у нее отобрали израильский паспорт

Певица Алла Пугачева решила высказаться по поводу последней информации, "гуляющей" о ней в СМИ. Знаменитость утверждает, что никто не лишал ее гражданства в Израиле.

Певица Алла Пугачева, общаясь с корреспондентами издания "МК", заявила, что израильский паспорт ни у нее, ни у ее супруга, юмориста Максима Галкина никто не отбирал.

Также знаменитость сообщила, что никакого ограбления в ее доме не было.

Также исполнительница удивила новостью, что не живет в Кесарии, не став сообщать о месте, где остановилась в Израиле.