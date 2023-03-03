Капсула SpaceX доставила на МКС российского космонавта

Капсула SpaceX Crew Dragon, запущенная в четверг, 2 марта, благополучно прибыла на Международную космическую станцию ​​(МКС) в пятницу.

На борту на станцию ​​прибыли четыре астронавта — два американца, россиянин и гражданин Объединенных Арабских Эмиратов.

Экипаж достиг МКС примерно через 25 часов после старта с космического центра НАСА на мысе Канаверал во Флориде. Ожидается, что ее научная миссия продлится шесть месяцев, сообщает Reuters.

Команда из четырех человек проведет около 200 экспериментов, таких как выращивание клеток человека в космосе или контроль горючих материалов в условиях микрогравитации.

Некоторые исследования помогут подготовиться к долгосрочным пилотируемым экспедициям на Луну и даже за ее пределы в рамках программы НАСА "Артемида", преемницы программы "Аполлон".

Также ожидается, что вновь прибывший экипаж МКС будет проводить техническое обслуживание и ремонт на борту станции, готовить ее к приему следующих экипажей и полезной нагрузки, а также оказывать помощь в высадке действующих космонавтов.

Это шестая пилотируемая миссия SpaceX, компании, основанной миллиардером Илоном Маском. Первые астронавты были отправлены на орбиту компанией SpaceX в мае 2020 года.

Новый экипаж заслуживает внимания благодаря наличию 41-летнего Султана Алнеяди из ОАЭ, второго человека из этой страны, вышедшего в космос и первого совершившего запуск с американской земли, а также 42-летнего российского инженера Андрея Федаева.

Последний является вторым российским космонавтом, совершившим полет на борту американского космического корабля в рамках обновленной сделки между НАСА и российским агентством "Роскосмос".

МКС эксплуатируется более 20 лет и управляется консорциумом, в который входят США, Россия, Канада, Япония и 11 европейских стран.