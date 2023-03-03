Лобода выставила на продажу дом под Москвой за 650 000 000 рублей

2023-03-03 11:07

Светлана Лобода выставила на продажу дом вблизи российской столицы за 650 000 000 российских рублей.

Украинская исполнительница Светлана Лобода выставила на продажу дом в Подмосковье. С недвижимостью знаменитость готова расстаться за 650 000 000 российских рублей.

Роскошный особняк звезды сцены расположен на Новорижском шоссе.

Также Лобода предлагает желающим арендовать жилплощадь, за что просит 1 000 000 рублей ежемесячно.

Опубликовано: Наталья Гончарова