Лобода выставила на продажу дом под Москвой за 650 000 000 рублей
2023-03-03 11:07
Светлана Лобода выставила на продажу дом вблизи российской столицы за 650 000 000 российских рублей.
Украинская исполнительница Светлана Лобода выставила на продажу дом в Подмосковье. С недвижимостью знаменитость готова расстаться за 650 000 000 российских рублей.
Роскошный особняк звезды сцены расположен на Новорижском шоссе.
Также Лобода предлагает желающим арендовать жилплощадь, за что просит 1 000 000 рублей ежемесячно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Марта Фролова
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