Лобода выставила на продажу дом под Москвой за 650 000 000 рублей

Врач-инфекционист предупредил об опасности ношения одной маски несколько дней подряд

Если носить одну защитную маску несколько дней подряд, она превратится в "мокрый компресс". Ранее Белова предупредила, что носить маски в холодное время года на улице необходимо только при сильном и плотном скоплении людей вокруг.

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