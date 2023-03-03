Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» практически полностью окружили Артемовск
Основатель группы «Вагнера» рассказал о попадании украинской группировки практически в полное окружение под Артемовском.
Российский бизнесмен Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленской предоставить возможность для подразделений ВСУ выйти из Артемовска (укр. название Бахмут), так как его бойцы практически полностью окружили город.
Ранее о получении приказа спешно покинуть город получили бойцы украинского подразделения "Мадьяр".
Артемовск - это важный транспортный узел снабжения украинской группировки на Донбассе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Марта Фролова
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