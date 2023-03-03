Пригожин: подразделения ЧВК «Вагнер» практически полностью окружили город Артёмовск
3 марта пресс-служба компании «Конкорд» в официальном Tg-канале опубликовала видеообращение основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина.
В данном видеообращении Пригожин сообщил о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» практически полностью окружили город Артёмовск в ДНР.
Он отметил, что раньше в Артёмовске воевала профессиональная украинская армия, а сейчас в рядах Вооружённых сил Украины всё больше стариков и детей, чья продолжительность жизни на данном участке фронта составляет не более двух дней.
Основатель ЧВК «Вагнер» обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность оставшимся в Артёмовске бойцам ВСУ покинуть город.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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