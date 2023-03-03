Назаров: власти Украины считают возможными переговоры с Россией

Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Виктор Назаров заявил о возможности начала российско-украинских переговоров.

В пятницу днём персональный советник Залужного Виктор Назаров публично заявил, что переговоры между Украиной и Россией могут начаться после того, как подразделения ВСУ восстановят свой контроль над Херсонской и Запорожской областями.

Назаров напомнил, что данные области обладают выходом к Азовскому морю, и их переход под контроль Киева лишит Россию сухопутного коридора с крымским полуостровом.

Также Виктор Назаров считает, что в таком случае Крым окажется под угрозой украинского наступления. Кроме того, высокопоставленный военный заявил о важности захвата северной части Луганской области.