Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своём видеообращении, опубликованном в Tg-канале пресс-службы компании «Конкорд», заявил, что продолжительность жизни одного бойца Вооружённых сил Украины в Артёмовске составляет не более двух дней.

Пригожин утверждает, что раньше в боях за город Артёмовск принимала участие профессиональная украинская армия, а сейчас в боевых действиях на данном участке фронта принимают участие дети и люди пожилого возраста.

«Они бьются, но жизнь у них под Артёмовском коротка – день-два», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».

Ввиду вышеизложенного Евгений Пригожин обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность подразделениям Вооружённых сил Украины покинуть город Артёмовск в Донецкой Народной Республике.