Кеннеди назвал Байдена «ужасным» из-за провальной политики США

Американский сенатор Джон Кеннеди заявил, что считает Джо Байдена "ужасным", раскритиковав политику США под его руководством.

3 марта сенатор-республиканец Джон Кеннеди публично заявил, что считает действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена и его администрацию "ужасными", поскольку с самого момента избрания нынешний американский лидер вёл провальную политику во всех сферах жизнедеятельности.

Кеннеди напомнил провальность действий Байдена во время коронавирусной пандемии, противостоянию инфляционным процессам, бесславный вывод американской армии из Афганистана и появление культуры отмены. По мнению Джонна Кеннеди, все эти события являются закономерными при руководстве Джо Байдена.