Мать Лейтон Мистер родила ее, когда отбывала тюремный срок

Мать актрисы, Констанцию Мистер, осудили на десять лет за контрабанду запрещенных веществ.

Звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер рассказывала, что ее родители были наркоторговцами. Во время схваток женщину доставили в больницу Техаса, где она родила будущую актрису.

Лейтон несколько месяцев жила с матерью в специальном учреждении для недавно родивших осужденных женщин. После этого ребенка отправили к бабушке, которая воспитывала девочку полтора года.

После выхода матери из тюрьмы Лейтон Мистер стала жить с ней.

По словам актрисы, многие пророчили ей такую же судьбу, как и ее матери, но с юных лет Мистер занималась актерским мастерством.

Она сыграла в нескольких сериалах и стала популярной благодаря роли высокомерной красавицы Блэр Уолдорф, мечтающей построить карьеру мечты.

Актриса называет себя «хорошей девочкой» — сейчас она воспитывает двоих детей в браке с актером Адамом Броди.