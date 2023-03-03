Спирс продала свой особняк в Калифорнии за 10 000 000 долларов, который купила летом 2022 года за 12 000 000
2023-03-03 11:49
Бритни Спирс рассталась с домом в Калифорнии, который выставила на продажу в январе 2023 года. Она получила за недвижимость чуть больше чем 10 000 000 долларов, за который ранее заплатила 12 000 000.
Бритни Спирс купила элитную недвижимость в Калифорнии за 12 000 000 долларов летом прошлого года.
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Уже в январе 2023 года певица решила расстаться с особняком, так как он ей разонравился.
Примечательно, что с роскошным домом артистка рассталась за 10 100 000 долларов. Убыток составил в итоге чуть меньше 2 000 000 у.е.
Опубликовано: Наталья Гончарова