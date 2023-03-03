Паулина Поризкова раскрыла секрет молодости без пластических операций

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова раскрыла секреты сохранения молодости без помощи пластических операций.

Популярная манекенщица опубликовала два ролика, записанные в ванной комнате ее собственного дома.

Она показала свой ежедневный уход за лицом и косметические средства, используемые перед важными мероприятиями.

Знаменитость рассказала, что не умывается водой по утрам, поскольку ее кожа склонна к сухости.

Исключением являются дни, когда она занимается спортом: тогда для очищения модель использует отшелушивающее средство бренда Beauty Pie.

В остальных случаях она распыляет на лицо тонер и наносит увлажняющий крем той же марки.