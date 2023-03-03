Менеджер Центра цифровой экспертизы назвал способ избежать звонков с неизвестных номеров

Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал агентству «Прайм», как россиянам избежать коротких звонков с неизвестных номеров.

По словам специалиста, не стоит ждать чего-либо хорошего от звонков, которые поступают со скрытых номеров. При этом существует несколько способов решения проблемы.

Так, можно установить защиту на уровне операционной системы. Например, на ряде смартфонов с операционной системой Android есть встроенная функция блокировки незнакомых вызовов.

В iOS можно выставить «Заглушение неизвестных». Однако в таком случае будут заблокированы вызовы от всех абонентов.

Кроме того, можно блокировать звонки на уровне оператора. Многие из них предлагают соответствующие услуги.

Также существуют приложения-определители номера, которые, связавшись с базами, предупреждают, что звонок может быть мошеннический, заключил эксперт.