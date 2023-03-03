Исследователи из Sea Shepherd нашли новый вид китов у берегов Мексики

Участники зоологической экспедиции природоохранной организации Sea Shepherd заявили, что у западного побережья Мексики, обнаружила до сих пор неизвестный вид клюворылых китов.

Это произошло у островов Сан-Бенито, где им попалось группа из трех особей, которые выплыли на поверхность, чтобы набрать воздуха.

Анализ их голосов показал, что строение зубов этих особей не похоже на строение зубов у других видов, а издаваемые звуки являются уникальными.