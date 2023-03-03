Карчаа: ВСУ обстреляли российских силовиков во время ротации специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карча в эфире телеканал «Россия 24» заявил, что бойцы Вооружённых сил Украины обстреляли российских силовиков во время ротации специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС в Энергодаре.

Кроме того, по пути следования миссии российской стороной было обезврежено семь установленных украинскими бойцами мин-растяжек.

«Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивают процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали буквально под автоматный огонь. Через некоторое время где-то включился украинский пулемёт – два сотрудника нашей безопасности уцелели. <…> Я думаю, что итогом этого инцидента будет в обязательном порядке нота с российской стороны – оставлять без реагирования подобного рода вооруженные провокации, на наш взгляд, нельзя категорически», — сказал Каарча.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об успешной ротации экспертов агентства на Запорожской атомной электростанции.