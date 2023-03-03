Манипуляции с эпигенетикой вернули память мышам с Альцгеймером

Для этого лечения специалисты использовали экспериментальный препарат WDR5-0103.

Болезнь Альцгеймера возникает из-за того, что внутри клеток мозга накапливается патогенный белок бета-амилоид.

Он представляет собой обрывки белка APP, который играет важную роль в формировании связей между нейронами.

По неизвестным причинам в организме некоторых людей переработка старых молекул АРР нарушается.

В результате "обрезки" этого белка накапливаются в клетках и тканях мозга, и из них формируются токсичные саморазмножающиеся клубки. Они постепенно убивают нейроны, что в конечном итоге может привести к слабоумию и гибели человека.

Лекарств, которые могли бы замедлить или остановить этот процесс, пока не существует.

Нет и действенных способов лечения, которые позволили бы восстановить утерянные воспоминания и умственные способности.

Профессор Университета Буффало Чжэнь Янь и ее коллеги сделали первый шаг к решению этой проблемы. Они изучали, как при болезни Альцгеймера меняется структура эпигенетических меток.