Манипуляции с эпигенетикой вернули память мышам с Альцгеймером
Для этого лечения специалисты использовали экспериментальный препарат WDR5-0103.
Болезнь Альцгеймера возникает из-за того, что внутри клеток мозга накапливается патогенный белок бета-амилоид.
Он представляет собой обрывки белка APP, который играет важную роль в формировании связей между нейронами.
По неизвестным причинам в организме некоторых людей переработка старых молекул АРР нарушается.
В результате "обрезки" этого белка накапливаются в клетках и тканях мозга, и из них формируются токсичные саморазмножающиеся клубки. Они постепенно убивают нейроны, что в конечном итоге может привести к слабоумию и гибели человека.
Лекарств, которые могли бы замедлить или остановить этот процесс, пока не существует.
Нет и действенных способов лечения, которые позволили бы восстановить утерянные воспоминания и умственные способности.
Профессор Университета Буффало Чжэнь Янь и ее коллеги сделали первый шаг к решению этой проблемы. Они изучали, как при болезни Альцгеймера меняется структура эпигенетических меток.
Опубликовано: Черноусов Владислав