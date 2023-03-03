Fox News: Китайцы и мексиканцы владеют почти всеми плантациями марихуаны в Калифорнии

Американский телеканал рассказал о том, что основными поставщиками марихуаны в штате Калифорния стали граждане Мексики или Китая.

Граждане Китая и Мексики руководять практичекски всеми незаконными операциями по реализации марихуаны в Южной Каллифорнии. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на свои источники в местном управлении полиции.

"В основном мы имеем дело с гражданами Китая или Мексики. Они составляют самые крупные группы организованных преступных сообщестств по выращиванию и продаже марихуаны", - сказал собеседник телеканала.

Он сообщил, что только в одном округе Сан-Бернардино выдано свыше 2100 ордеров на обыск и изъято наркотических веществ на сумму свыше 1 млрд долларов.