Врач-инфекционист предупредил об опасности ношения одной маски несколько дней подряд

Если носить одну защитную маску несколько дней подряд, она превратится в "мокрый компресс". Ранее Белова предупредила, что носить маски в холодное время года на улице необходимо только при сильном и плотном скоплении людей вокруг.

Об этом заявила врач инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом столичного департамента здравоохранения Елена Белова.

"Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления - покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять", - объяснила эксперт, а также подчеркнула, что влажную использованную маску необходимо выбросить.

При этом, если в маске тяжело дышать, лучше купить респиратор с клапаном: он позволит дышать свободно и обеспечит надежную защиту, посоветовала Белова.

О вреде долгого ношения одной маски также рассказал врач-инфекционист профессор Николай Малышев. Эксперт объяснил, что она накапливает бактериальные и вирусные загрязнения не только от самого пользователя, но и от окружающих.

По ее словам, на открытом воздухе при низких температурах маска быстро будет становиться влажной от дыхания и потеряет свою эффективность.