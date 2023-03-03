Агутин признался, что очень хочет приобрести статус дедушки

Певец Леонид Агутин рассказал, что очень хочет стать дедом. Артист сожалеет, что его дети пока не намерены рожать ему внуков.

Исполнитель Леонид Агутин, общаясь с журналистами издания "МК", сообщил о своем желании стать дедушкой и заниматься воспитанием внуков.

Пока 54-летнему артисту не удается обрести желанный статус, так как его дети не намерены в ближайшее время обзаводиться наследниками.

Дело в том, что дочери Агутина Полина и Лиза сейчас все силы и время тратят на самореализацию.