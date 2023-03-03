Пригожин: Артемовск окружен российскими войсками, ВСУ взяты в клещи

Как заявил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, Артемовск практически взят в оперативное окружение.

По словам Пригожина, которые опубликовала пресс-служба «Вагнера» в своем телеграм-канале, российские воинские подразделения практически окружили Артемовск, за исключением одной дороги. Пригожин подчеркнул, что клещи вокруг украинских вооруженных сил сжимаются. Как отметил глава ЧВКЕ «Вагнер», если раньше с российскими войсками воевала профессиональная украинская армия, то в настоящее время подразделения противника состоят все больше из стариков и детей, жизнь которых под Артемовском коротка.