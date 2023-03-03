Женщина закончила университет спустя 42 года после первого занятия
Информационные агентства сообщают, что жительница американского города Чаттануга, штат Теннеси, закончила университет через 42 года после того, как посетила свое первое занятие.
Пэт Ормонд, которой в декабре исполняется 75 лет, 42 года назад поступила в Государственный университет Кеннесо в Атланте (Kennesaw State University).
Проучившись один семестр, она бросила учебу и переехала в город Чаттануга. В течение нескольких десятилетий она работала бухгалтером и занималась семьей.
Время от времени женщина посещала занятия в местном университете, и родные часто уговаривали ее вернуться в стены учебного заведения, чтобы получить степень.
Выйдя на пенсию, Ормонд, наконец, решила исполнить мечту. На это решение повлиял и тот факт, что ее внучка захотела перевестись в Университет Теннесси в Чаттануге.
Члены одной семьи учились на разных факультетах, и до пандемии им редко удавалось застать друг друга между занятиями, однако ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы, и в какой-то момент они начали учиться дистанционно.
«Это определенно сложнее, я предпочитаю очное обучение», — призналась Пэт.
Она добавила, что ей понравилось участвовать в дискуссиях и общаться с разными людьми.
Опубликовано: Алина Черняк