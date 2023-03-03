Каллас: сохранять единство Запада по ситуации на Украине всё сложнее

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times заявила, что сохранять единство коллективного Запада по ситуации на Украине становится всё сложнее.

Каллас пояснила, что западные страны хотят, чтобы украинский конфликт завершился, добавив, что «есть вопрос по поводу того, что его действительно остановит».

«До сих пор нам удавалось убедить Францию и Германию смотреть на картину так, как мы ее видим. Нам приходится продолжать объяснять, что нам нужно сделать», — сказала эстонский премьер-министр.

Глава правительства Эстонии подчеркнула, что у неё и других прибалтийских лидеров вызывает тревогу то, что некоторые страны Запада готовы смягчить свою позицию по данному вопросу и склонить киевский режим к переговорам с Российской Федерацией.