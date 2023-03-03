Ученые Стэнфордского университета нашли способ приостановить старение тела

Исследователи из Стэнфордского университета США выяснили, что если блокировать активность специфического белка, то старые мыши восстанавливают мускулатуру и массу тела, они молодеют.

Если же активность этого белка становится больше, происходит ослабление мускулатуры и даже атрофия. Так ученые поняли, что можно бороться с немощью пожилых.

Свои выводы они опубликовали в статье в издании Science. Ученые описали, как вводили подопытным мышам определенную молекулу - простагландин. Она блокировала активность белка 15-PGDH.

Это исследователи делали каждый день на протяжении месяца. Уровень простогландина при этом становился как у молодых грызунов. Мышцы мышей стали сильнее и крупнее.