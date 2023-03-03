Психолог раскрыл причину появления ''предновогодней депрессии''

''Предновогодняя депрессия'' связана с совокупностью ментальных проблем человека и не является самостоятельным психологическим заболеванием.

По его словам, основной мотив появления «предновогодней депрессии» — попытка подвести итоги уходящего года и оценить свои «победы».

Дело в том, что большинство людей склонны делать это недостаточно объективно и в результате впадают в уныние.

''Нужно попробовать подвести итоги своего года, даже если они выходят не очень хорошими, в стиле "хорошо, что я жив, это прекрасно". Насколько бы плохо ни было, всегда есть место чему-то хорошему'', — посоветовал специалист.

Аналогичное мнение выразил клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс — он порекомендовал, в частности, не утверждать, что весь год потерян, и воспринимать любой ущерб как нормальное жизненное явление, а также избавиться от «комплекса отличника» и не впадать в состояние паники, пытаясь ''успеть все в этом году''.