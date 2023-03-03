Пригожин: подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Артемовск
2023-03-03 12:20
Евгений Пригожин рассказал о почти полном окружении Артемовска российскими военными.
Основатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин утверждает, что подконтрольные ему подразделения почти полностью окружили населённый пункт Артемовск в Донецкой Народной республике.
По словам Пригожина, для полного взятия Артемовска в кольцо войска России должны установить контроль над ещё одной трассой, ведущей к городу.
Примечательно, что ранее Евгений Пригожин публично допустил полное окружение Артемовска российскими военными в марте или грядущем апреле.
Опубликовано: Ткачёв Андрей