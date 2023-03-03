В Германии 10-летний ребенок в шапке с изображением оленя пытался ограбить банк

В немецком Гарбсене произошла беспрецедентная попытка ограбления банка. Виновником инцидента был 10-летний ребенок в маске и шапке с изображением оленя.

Необычная попытка ограбления банка произошла утром в среду, 1 марта в городке Гарбсен (регион Ганновер) в Германии. Ребенок зашел в отделение одного из местных банков и потребовал наличные у сотрудников.

Получив отказ, он пригрозил применить силу. В итоге, несмотря на быструю реакцию служб, маленький грабитель скрылся с места происшествия, оставив черный чемодан на колесиках. Прибывшие на место власти не обнаружили в нем никаких опасных предметов.

По данным немецкого телеканала NDR, виновнику инцидента было 9-10 лет, рост от 120 до 130 см. Несмотря на свой юный возраст, грабитель нашел способ ловко замаскироваться, потому что он надел голубую хирургическую маску, поэтому неизвестно, какого пола был ребенок. Преступник был одет в черную куртку с оранжевой подкладкой и черные брюки.

Хотя ребенку ловко удалось запутать свидетелей своей одеждой и маской на лице, о головном уборе он не подумал. Внимание сотрудников подвергшегося нападению отделения банка привлек характерный элемент гардероба малолетнего грабителя - шапка с оленьим мотивом.

Немецкое полицейское управление в Ганновере ищет свидетелей происшествия и проводит расследование по установлению личности молодого грабителя. Банк, который он ограбил, находится рядом со школой. Полицейские отправились туда в четверг, 2 марта, чтобы узнать, смогут ли учителя опознать юного преступника.

Полицейское также не исключают, что попытка ограбления могла быть инициирована совершеннолетним лицом. В такой ситуации юридические последствия будет нести только человек, ответственный за отправку маленького разбойника на объект.