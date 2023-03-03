Захарова: Блинкен не обсуждал обмен Уилана с Лавровым на встрече в Индии

Мария Захарова раскрыла подробности переговоров между Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым на встрече G20.

Представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения Госдепартамента о том, что американский госсекретарь Энтони Блинкен якобы обсуждал судьбу находящегося в российской тюрьме американского шпиона Пола Уилана с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе беседы на заседании "Большой Двадцатки".

По словам Захаровой, ранее в Госдепа заявили, что Блинкен выразил озабоченность Лаврову нахождением Уилана в России, однако в действительности этого не было.