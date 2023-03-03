Пригожин: старики и дети воюют в составе ВСУ под Артемовском

Пресс-служба ЧВК «Вагнер» распространила заявление руководителя компании Евгения Пригожина о том, что в составе украинских вооруженных сил под Артемовском воюют преимущественно старики и несовершеннолетние.

Как заявил Пригожин, если раньше с российскими войсками воевала профессиональная украинская армия, то в настоящее время подразделения противника состоят все больше из стариков и детей, жизнь которых под Артемовском коротка. Также глава ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что российские воинские подразделения практически окружили Артемовск, за исключением одной дороги, и что клещи вокруг украинских вооруженных сил сжимаются.

Ранее военный эксперт Владимир Гундаров в разговоре с журналистами издания «Вечерняя Москва» рассказал, какие последствия могу ждать украинские вооруженные силы после сдачи Артемовска. По мнению эксперта, отход из данного населенного пункта грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку данный населенный пункт обрел символическое значение.