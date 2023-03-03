«РИА Новости»: переговоры по зерновой сделке зашли в тупик
2023-03-03 12:34
Издание "РИА Новости" рассказало о причинах тупикового состояния переговоров по продлению зерновой сделки.
Журналисты газеты "РИА Новости" со ссылкой на внутренний источник рассказали о патовой ситуации в переговорах по продлению зерновой сделки, причиной чего является нежелание других участников переговорного процесса предоставлять России гарантии выхода её сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.
Также в "РИА Новости" отметили, что в Москве озабочены проблематикой экспорта российских удобрений из аммиака в другие государства в рамках зерновой сделки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей