Посол Макеев рассчитывает, что украинские беженцы смогут вернуться на родину

Посол Украины в Германии Алексей Макеев рассчитывает, что подавляющее большинство украинских беженцев вернутся на родину, заявил дипломат в интервью Reuters-TV.

«Конечно, после победы в войне мы заинтересованы в том, чтобы эти люди вернулись и помогали в восстановлении Украины», — заявил Макеев.

Он поблагодарил немцев, которые предоставили защиту и помощь украинским беженцам и помогли им интегрироваться в социальную жизнь.

По официальным данным, Германия приняла более миллиона украинцев. Опросы показали, что 37 процентов из них хотят остаться в Германии.